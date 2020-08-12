Koronavirüs bulaşma sayılarında artış olması halinde maskenin zorunlu hale getirileceği duyurusu yapılan Brüksel'de, vaka sayıları arttı. Kentte maske, zorunlu hale getirildi.

Belçika'nın AB kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan kenti Brüksel'de, bulaşma sayılarının haftalık ortalamasının 100 bin kişide 50'in üzerine çıkması halinde kentin tamamında maske kullanımının zorunlu olacağı açıklanmıştı.

Vaka sayılarındaki artışın ardından Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

AĞIR İŞLERDE MASKE ZORUNLULUĞU YOK

Ağır işler ve spor gibi yüksek fiziksel faaliyet gerektiren durumlarda maske zorunluluğu bulunmayacak, ancak plastik siperlik takılması istenebilecek.

BİR GÜNDE 388 ARTTI

Sciensano'nun açıkladığı son istatistiklere göre, Belçika'da toplam vaka sayısı bir önceki güne göre 388 artarak 75 bin 8'e yükseldi. 2 ile 8 Ağustos'u kapsayan haftada günlük ortalama vaka sayısı ise bir önceki haftaya kıyasla yüzde 12 yükselerek 604 oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de maske zorunlu oldu VİDEO



10 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Belçika'da salgının başından bu yana 9 bin 885 kişi hayatını kaybetti.

SEFERLER HAFTA SONU AZALTILACAK

Öte yandan Belçika demiryolu işletmesi SNCB, ülkede artan vakalar ve sahil kentleriyle kasabalarında havanın ısınmasıyla artan yoğunluk üzerine bu yerlere yapılan seferlerin hafta sonunda azaltılacağını duyurdu.

SAHİL BÖLGELERİNDEKİ YOĞUNLUK ARTIŞA SEBEP OLDU

Ülkenin birçok yerinden serinlemek için deniz kenarına giden Belçikalılar, sahil bölgelerinde özellikle hafta sonlarında nüfusun artmasına neden olmuş, buralardaki yoğunluk nedeniyle bulaşma riskinin arttığı belirtilmişti.