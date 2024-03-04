Benny Gantz'ın 'onaysız' ABD ziyareti, Netanyahu'nun tepkisini çekti Gantz'ın, Başbakan Netanyahu'nun onayı olmadan ABD'ye gitme kararı alması, Tel Aviv'de gerilime neden oldu. Netanyahu, Gantz'a, "Bu ülkenin sadece bir başbakanı var" dedi.

ensonhaber.com

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın ABD'yi ziyaret etme kararı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tepkisiyle karşılandı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye devam eden saldırılar, Savaş Kabinesi'ndeki isimleri ikiye böldü. Gantz ile Netanyahu'nun arasının iyi olmadığı belirtiliyor.

Netanyahu'nun aşırı sağcı Likud Partisi'nden bir yetkili, Gantz'ın ABD seyahatinin Netanyahu'nun izni olmadan planlandığını söyledi.

Netanyahu ile Gantz arasında sert konuşma: Bu ülkenin başbakanı var

Yetkili, Netanyahu'nun Gantz'la "sert bir konuşma" yaptığını ve ona ülkenin "sadece bir başbakanı" olduğunu söylediğini kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi'nin açıklamasına göre Gantz'ın, pazartesi günü ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile, salı günü ise Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi planlanıyor.

Ziyareti amacı

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan ikinci bir İsrailli yetkili ise Gantz'ın ziyaretinin amacının "ABD ile bağları güçlendirmek, İsrail'in saldırılarına desteği artırmak ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için baskı yapmak" olduğunu kaydetti.

Netanyahu'nun popülaritesinde düşüş

Associated Press'in haberine göre, çoğu kamuoyu yoklaması, Netanyahu'nun popülaritesi, 7 Ekim'den bu yana azaldı.

Pek çok İsrailli, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği sınır ötesi baskını durduramamaktan Netanyahu'yu sorumlu tutuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, savaşın başlamasından bu yana yaklaşık üçte ikisi kadın ve çocuk olmak üzere 30 binden fazla Filistinli öldürüldü.