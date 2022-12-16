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    Berlin'de dev akvaryum patladı, faciadan dönüldü

    Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün yerel saatle 05.45 sıralarında bir otelin içindeki dev akvaryum patlarken, caddeye yaklaşık 1 milyon litre su ve 1.500 kadar balık dağıldı.
    • 16.12.2022 - 22:26
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 23:10
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    Berlin'de dev akvaryum patladı, faciadan dönüldü

    Berlin’deki bir otelin zemin katında bulunan Aqua Dom adlı 16 metre uzunluğundaki dev akvaryum, bugün yerel saatle 05.45’te patladı.

    Bin 500 balık caddeye dağıldı

    Ortaya çıkan basınçla akvaryumun içindeki yaklaşık 1 milyon litre su ve 1.500 kadar balık otelin içindeki bazı eşyalarla birlikte caddeye yayıldı.

    Berlin'de dev akvaryum patladı, faciadan dönüldü - VİDEO

    2 kişi hafif yaralandı

    DHA'nın aktardığına göre; Berlin polisi, 2 kişinin hafif yaralandığı olayda kasıt olduğuna dair bir bulgu olmadığını ifade etti.

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    Belediye Başkanı: "1 saat geç patlasa ölümler olurdu"

    Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey basına yaptığı açıklamada, dev akvaryumun 1 saat geç patlaması halinde ölüm vakaları olabileceğini belirterek olayı tsunamiye benzetti. Olay yerinde polis, itfaiye görevlileri ve acil durum ekipleri birlikte çalışırken mühendislerin otelin sağlamlığını kontrol ettiği açıklandı. Akvaryumun içindeki tropik balıklarının çoğunun kurtarılamadığı ifade edildi.

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