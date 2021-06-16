Almanya'nın başkenti Berlin'de aşırı sol gruplar, uzun süredir işgal ettikleri binadan çıkmak istemeyince sokakları ateşe verdi. Göstericilerin çıkardığı olaylarda 60 polis yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de sokaklar yine karıştı.

Aşırı sol gruplar uzun süredir işgal ettikleri Friedrichshain semtindeki binaya yangın keşfinin yapılmasını engellemek istedi.

BARİKAT KURUP, LASTİKLERİ YAKTILAR

200 kişilik öfkeli grup, binanın bulunduğu adrese çıkan sokaklara barikat kurdu ve otomobil lastiklerini ateşe verdi. 60 polis yaralı Polisle işgalciler karşı karşıya geldi.

Berlin'de göstericiler sokaklara barikat kurup yaktı VİDEO

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60 POLİS YARALANDI

Göstericiler polise taş ve şişe fırlatırken, olaylarda 60 polis yaralandı.

YİNE AYNI BİNA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ekim ayında da aşırı solcuların işgal ettiği ve bir süredir terk etmemekte direndiği aynı bina, polis müdahalesiyle tahliye edilmişti. Mülk sahibi ile işgalciler arasında hukuki süreç ise uzun süredir devam ediyor.