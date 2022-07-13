Berlin'de kamu binaları enerji tasarrufuna gidiyor

Almanya'nın başkentinde öne çıkan bazı yapılar ve kuruluşlar, geceleri aydınlatılmayacak.

Enerji fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle ciddi oranlarda artış gösterdi.

Moskova yönetiminin, Avrupa'ya gaz akışını kademeli olarak azaltması, kıtada kış mevsimi öncesi endişeleri ve yeni arayışları beraberinde getirdi.

Bu kapsamda Almanya'nın başkenti Berlin'de tasarruf yapılması kararı alındı.

Brandenburg Kapısı ve Kızıl Saray aydınlatılmayacak

Tarihi Brandenburg Kapısı ve Kızıl Saray olarak bilinen belediye binası gece aydınlatılmayacak.

Berlin Eyalet Başbakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Franziska Giffey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, kamuya ait binaların enerji tasarrufu nedeniyle geceleri aydınlatılmamasından yana olduğunu belirtti.

"Önceliğimiz acı vermeyen tasarruflar"

Giffey, "İçinde bulunduğumuz durumda, enerji tasarrufu için tüm seçeneklerin incelenmesi gerekir. Önceliğimiz acı vermeyen tasarruflardır." dedi.

AA'nın haberine göre, Giffey ayrıca, enerji tasarrufu için her fırsatın kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Çocukken odada kimse olmadığında ışıklar sönerdi. Bu çok basit ve yeni bir şey değil." ifadesini kullandı.

Gece yarısından sonra aydıntlatmama önerisi

Hür Demokrat Partili (FDP) Sebastian Czaja, enerji sıkıntısının yanı sıra elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle televizyon kulesi, Brandenburg Kapısı veya Zafer Anıtı gibi kamuya ait yerlerin gece yarısından sonra aydınlatılmamasını önermişti.