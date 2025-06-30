Berlin'de yüksek katlı binada yangın

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Kurfürsten ve Schill caddelerinin kesişimindeki yüksek katlı bir binada çıkan yangın, kenti alarma geçirdi. Alevlere 100’den fazla itfaiyeci müdahale etti.

İNŞAATTA KULLANILAN TÜPLER PATLADI

Yangın sırasında üç kez şiddetli patlama sesi duyuldu. Bu seslerin, binadaki inşaat çalışmalarında kullanılan gaz tüplerinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Güvenlik gerekçesiyle çevredeki yollar trafiğe kapatıldı, bu da bölgede yoğunluğa neden oldu.

Yangının çıkış nedeni ve olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.