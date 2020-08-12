Bermuda Adaları’nda köpek balıklarını test etti

Köpek balıklarının beslenme tercihlerini bulmak için okyanusa insan ve balık kanı döken YouTuber tehlikeli deneyi kayda alarak, sosyal medyadan paylaştı.

Bermuda Adaları’nda yaşayan ve Eski NASA mühendisi olan Youtuber Mark Rober, köpek balıklarının beslenme tercihlerini bulmak için tehlikeli bir deney gerçekleştirdi.

Rober, deneye ilk olarak kan pompalayan bir sisteme sahip sörf tahtaları tasarlayarak başladı.

KÖPEK BALIKLARININ HANGİSİNİ SEÇECEĞİNİ TEST ETTİ

Tasarladığı sörf tahtasındaki pompadan kanları serbest bırakan Rober, köpek balıklarının hangi besini tercih ettiğini gözlemledi.

Rober, sörf tahtasına insan ve inek kanı karışımını diğer tahtaya da balık kanı doldurdu. Rober’in yaptığı deney drone ile görüntülendi.

Bermuda Adaları'nda yaşayan Youtuber'dan tehlikeli deney İZLE

EN ÇOK BALIK KANINA GELDİLER

Köpek balıklarının, balık kanı yayılan sörf tahtasını yaklaşık olarak 134 kez daha fazla tercih ettiği görüldü.

Diğer yandan köpek balıklarının, insan ve inek kanı karışımı yayılan sörf tahtasına yaklaşık 20 kez geldiği tespit edildi.