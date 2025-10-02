Beşar Esad zehirlendi iddiası: Durumu stabil

Suriye'de 27 Kasım'da yeni bir süreç başladı.

Muhaliflerin başlattığı ilerleyiş sonrası Esad rejimi düştü.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından ailesini yanına alan Esad, milyon dolarlarla Rusya'ya kaçtı.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Rusya'da sığınmacı konumunda bulunan devrik lider Esad'la ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Moskova’da bulunduğu sırada zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığını açıkladı.

Gözlemevi’nin X hesabından yapılan duyuruda, girişimin Rus hükümetini zor durumda bırakmak ve suikastı Moskova’ya mal etmek amacıyla planlandığı ileri sürüldü.

DURUMU STABİL

Esad’ın 30 Eylül sabahı Moskova’nın eteklerindeki bir hastaneden taburcu edildiği, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

İKİ KİŞİYE İZİN VERİLDİ

Kaynaklara göre, hastanede bulunduğu süre boyunca yalnızca kardeşi Mahir Esad ve eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Genel Sekreteri Mansur Azzam’ın kendisini ziyaret etmesine izin verildi.

TARİH DİKKAT ÇEKTİ

Zehirlenme girişimi, Esad’ın devrilmesinden yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti.

RUSYA HENÜZ DOĞRULAMADI

İddialar gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin Rusya tarafından herhangi bir teyit gelmedi.