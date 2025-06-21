Beşar Esad'ın kuzeni uyuşturcu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı

Suriye'de uyuşturucu ticaretinin baş aktörlerinden biri ve Beşar Esad'ın kuzeni olan Vasım Badı Esad, güvenlik güçleri tarafından gözaltın alındı.

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eski rejim döneminde birçok suça karıştığı ve uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen Beşar Esad'ın kuzeni Vasım Badi Esad'ın, düzenlenen operasyon sonucu yakalandığı duyuruldu.

ABD YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı, Mart 2023'te Vasım Esad'ı yaptırım listesine almıştı.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI AĞINDA KİLİT BİR FİGÜR

Vasım Esad'ın, Esad rejimini desteklemek için silahlı milislerin kurulması çağrısında bulunduğu, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı ağında kilit bir figür olduğu, bölge genelinde kaçak mal, Captagon ve diğer uyuşturucuları kaçırmak için üst düzey tedarikçilerle ortaklık kurduğu belirtilmişti.