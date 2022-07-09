Beşşar Esad, bayrama ailesiyle Halep'te girdi

Son zamanlarda sık sık halkın arasına karışan ve savaş nedeniyle ülkeyi terk eden Suriyelilere geri dönün çağrısı yapan Beşşar Esad, savaştan sonra ilk kez Halep'i ziyaret etti.

Dünyanın en önemli gündemlerinden biri düzensiz göç.

Bunun en büyük kaynaklarından biri Orta Doğu'daki iç savaşlar ve çatışma ortamı.

Suriye ise bu kapsamda 10 yıllık iç savaş ile milyonlarca vatandaşının dünyaya yayıldığı ülke konumunda.

Yıllara yayılan ve milyonların ölmesine daha fazlasının ise yerinden olmasına neden olan çatışma ortamı ülkenin belli bölgelerinde devam etse de son yıllara nazaran sakin bir ortam söz konusu.

Suriye rejiminin lideri Beşşar Esad da bu bağlamda son dönemde hem halk arasına daha sık karışıyor hem bölgedeki diğer liderlerle görüşmelerini ve ilişkilerini canlandırıyor hem de sık sık genel af ilanlarını tekrarlayarak Suriyelilere geri dönün çağrısı yapıyor.

Bayram'da Halep'i ziyaret etti

Esad son olarak objektiflere Halep'te yansıdı. 2011'de başlayan iç savaştan sonra ilk kez şehri ziyaret etti.

Kurban Bayramı için ailesi ile Halep'e giden Esad iki oğlu kızı ve karısı ile şehrin sokaklarında yıkıntılar arasında poz verdi.

Geri dönün çağrısını yineliyor

Cemaatle camide bayram namazı kılan Esad, Halep çarşısında esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde halka açıklamalarda bulunan Esad; Irak, İran, Lübnan ve Türkiye'ye giden Suriyelilerin artık ülkesine dönmesini istedi.

Esad'ın ziyaretlerinde çekilen fotoğraflar resmi hesaplardan yayınlandı.