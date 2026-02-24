Beyaz Saray: Başkan Trump, ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim, Orta Doğu'yu tedirgin etmeyi sürdürüyor.

İki ülke arasındaki müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de devam edeceği açıklanırken ABD'nin bölgeye yolladığı ikinci uçak gemisi, son olarak Girit'te görüldü.

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi.

"İRAN YİNE NÜKLEER PROGRAM KURMAYA ÇALIŞABİLİR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, son durum hakkında konuştu.

Leavitt, ABD'nin 22 Haziran 2025'te düzenlediği Midnight Hammer Operasyonu'nun İran'ın nükleer tesislerini tamamen yok eden, son derece başarılı bir operasyon olduğunu belirterek, "Bu, İran'ın bir daha nükleer program kurmaya çalışmayacağı anlamına gelmez." dedi.

"TEHDİT VAR MI YOK MU SİZ SÖYLEYİN"

"ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir tehdit olarak görüyor mu?" sorusuna cevap veren Leavitt, "İran 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor, bunun bir tehdit olup olmadığını siz söyleyin." dedi.

"BAŞKAN TRUMP ÖLÜMCÜL SİLAHI KULLANMAYA HAZIR"

ABD-İran arasındaki nükleer müzakerelere değinen Leavitt, "Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, daha önce de yaptığı gibi gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır." diye konuştu.

Basında ABD-İran gerilimine dair yer alan iddialara da değinen Leavitt, "Medyada spekülasyonlarda bulunan, anonim kaynakların arkasına saklanan, Trump'ın ne düşündüğünü veya İran'a karşı alınacak önlemlerle ilgili vereceği kararı bildiğini iddia edenler, ne hakkında konuştuklarını bilmiyorlar." dedi.