Beyaz Saray: DSÖ'nün raporu şeffaflıktan yoksun

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, DSÖ'nün koronavirüsün kökeni konusunda hazırladığı raporun yeterli bilgi sağlamadığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)-Çin ortak çalışmasıyla koronavirüsün kökenine ilişkin açıklanan raporda virüsün yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Psaki, "Başkan Biden, Amerikan halkının, küresel toplumun, sağlık çalışanlarının ve virüse yakınlarını kurban veren herkesin daha büyük bir şeffaflık ve daha iyi bir bilgiyi hak ettiğine inanıyor." dedi.

"RAPORDA ELZEM BİLGİLER YOK"

Psaki, ABD ve 13 ülkenin rapora ilişkin ortak bir açıklama yayınladıklarına dikkati çekerek, "Raporu hala inceliyoruz ama endişe duyduğumuz birkaç noktayı söyleyeceğim. Bu raporda, elzem bilgiler yok ve rapor önümüze kısıtlı ve tam olmayan bir tablo koyuyor." ifadesini kullandı.

"VİRÜSÜN KÖKENİ ARAŞTIRILMALI"

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de rapora ilişkin benzer endişelerini açıkladığının altını çizen Psaki, "Bu süreçte ikinci bir aşama olmalı. Bağımsız ve uluslararası uzmanlar, virüsün kökenini araştırmalı. Verilere, özgür erişim sağlanmalı ve sahadaki insanlara uygun sorular sorulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞEFFAFLIKTAN YOKSUN"

Psaki, "Rapor elzem veriler, bilgiler ve şeffaflıktan yoksun." görüşünü paylaştı. Çin'in raporun hazırlanması sürecindeki tutumuna da değinen Psaki, "Çin, şeffaf olmadı, önemli verileri paylaşmadı ve biz buna iş birliği diyemeyiz." ifadesini kullandı.

Psaki, virüsün kökenine ilişkin hala ellerinde yeterli bilgi olmadığını vurgulayarak, "Rapor, bize virüsün kökenine ilişkin yeterli bilgiyi sağlamıyor." eleştirisinde bulundu. ABD'nin DSÖ'ye hala güvenip güvenmediği noktasında da yorumda bulunan Psaki, "Araştırma sürecinde Birleşmiş Milletlerin (BM) bir organı olan DSÖ'nün rolü önemlidir." dedi.

14 ÜLKEDEN TEPKİ

ABD, Avustralya, İngiltere, Kanada, Çekya, Danimarka, Estonya, İsrail, Japonya, Letonya, Litvanya, Norveç, Güney Kore ve Slovenya hükümetleri, son açıklanan DSÖ raporuna ortak yazılı açıklamayla yanıt vermişti.

DSÖ uzmanlarının yaptıkları çalışmaların değerli olduğu vurgulanan açıklamada, virüsün kaynağına ilişkin uluslararası uzmanlar raporunun "çok geciktiği" ve "orijinal verilere ulaşım sağlama" konusunda eksik kaldığı belirtilmişti.

"VİZON VE KEDİLER TAŞIYICI OLABİLİR"

DSÖ-Çin raporunda, virüsün yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü. Raporda, "yarasa virüsleri ile SARS-CoV-2 arasındaki evrimsel mesafenin birkaç on yıl olduğunun tahmin edildiği ve bunun da kayıp bağlantıya işaret ettiği" belirtilmişti. Pangolinlerde oldukça benzer virüslerin bulunduğu, ancak aynı zamanda vizon ve kedilerin de taşıyıcı olabilecekleri sonucuna ulaşılmıştı.

Öte yandan virüsün laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise virüsün laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak." açıklamasını yapmıştı.

Çinlilerin yediği korkunç yemekler