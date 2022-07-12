Petrol
106.35
-0.07%
Euro
17.3921
-0.32%
Dolar
17.3191
-0.18%
Altın
965.2
-0.28%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
355.430
-2.78%
BTXN Coin
7.38
-2.89%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Beyaz Saray: İran Rusya'ya yüzlerce İHA verecek

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Elimizde İran'ın Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine ve bunların arasında SİHA'ların da olacağına ilişkin bir bilgi var" ifadelerini kullandı.
    • 12.07.2022 - 00:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyaz Saray: İran Rusya'ya yüzlerce İHA verecek

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı.

    Sullivan, Beyaz Saray'daki günlük basın brifingine katılarak ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın başlayacak Orta Doğu ziyaretini değerlendirdi.

    "İran hükûmetinin yakın zamanda Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğini düşünüyoruz"

    İHA'nın haberine göre Sullivan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Rusya'nın istediğini alamadığını ve bazı silah sıkıntıları yaşadığını belirterek "Bizim tarafımızda, İran hükûmetinin yakın zamanda Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine ve bunların arasında SİHA'ların da olacağına ilişkin bir bilgi var. Ayrıca bu bilgi, İran'ın bu İHA'ların kullanımı için Rus askerlerine eğitim vereceğini ve bu sürecin bu ay başlayabileceğini gösteriyor." dedi.

    Beyaz Saray: İran Rusya ya yüzlerce İHA verecek #1

    "Masada bir anlaşma var"

    İran ile nükleer anlaşma konusunda İran'ın belirli adımlar atması gerektiğini dile getiren Sullivan, "Bu anlaşma için bir zaman çizelgesi belirlemedik. Masada bir anlaşma var. Bunu biz ve Avrupalı ortaklarımız destekliyor, İran bu anlaşma için bir adım atmalı." ifadesini kullandı.

    Beyaz Saray: İran Rusya ya yüzlerce İHA verecek #2


    İlginizi Çekebilir

    Kazananları takip edin
    Metabot

    Kazananları takip edin

    Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü
    Dünya

    Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü

    Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için uzlaşma çağrısı
    Dünya

    Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için uzlaşma çağrısı

    Görüş Bildir