Beyonce'den Kamala Harris desteği: Beraber mitinge katıldılar

Haber Merkezi

Büyük bir seks ticaret ağı kurduğu iddiasıyla yargılanan Sean Combs (P Diddy)'un davasında adı geçtiği iddia edilen ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Kamala Harris'e desteğini açıkladı.

Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in Houston'daki mitingine katılan Beyonce, Shell Energy Stadyumu'nda 30 binden fazla kişiye seslendi.

KALABALIĞI COŞTURDULAR

Beyonce'nin annesi Tina Knowles sahneye çıkarak Harris'i destekleyen coşkulu bir konuşma yaptı.

Knowles konuşmasını “iki kızım Kelly ve Beyonce'yi ağırlamaktan büyük onur duyuyorum!” diyerek bitirdi.

Beyonce ve Kelly Rowland, Harris için sahneye çıkarak birçok şarkı seslendirdi.

"AMERİKA İÇİN YENİ BİR ŞARKI SÖYLEMENİN ZAMANI"

Beyonce, başkan adayı Harris'i “bu ülkenin şu anda gerçekten ihtiyacı olan şey için çabalayan bir kadın” olarak nitelendirdi. Beyonce, şöyle devam etti:

Yeni bir şarkı söylemenin zamanı geldi, 248 yıl önce başlayan bir şarkı. Eski notalar yani çöküş, uyumsuzluk, umutsuzluk artık yankılanmıyor. Bizden önceki sevdiklerimizin nesilleri bir kehanet, bir arayış, bir çağrı, bir marş fısıldıyor. Şu an Amerika için yeni bir şarkı söyleme zamanı. Seslerimiz birliğin korosunu söylüyor. Haysiyet ve fırsat şarkısı söylüyorlar

BEYONCE'NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Newsweek tarafından kısa süre önce yapılan bir ankete katılan Z kuşağı seçmenlerinin yaklaşık yüzde 40'ı, Beyonce'nin desteğini kazanmış bir adaya oy verme olasılıklarının “daha yüksek” ya da “önemli ölçüde daha yüksek” olduğunu söylüyor.