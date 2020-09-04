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- Beyrut Limanı’nda 4 ton amonyum nitrat bulundu
Beyrut Limanı’nda 4 ton amonyum nitrat bulundu
Lübnan ordusu, Beyrut Limanı'nda 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulunduğunu açıkladı.
- İHA
- 04.09.2020 - 02:10
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Beyrut Limanı’ndaki 12 numaralı depoda 4 Ağustos tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış, patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi yaralanmıştı.
4 TONDAN FAZLA AMONYUM NİTRAT BULUNDU
Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı’nın 9 nolu giriş kapısı yakınlarında bulunan bir konteyner içinde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulunduğu duyuruldu. Ordu, bulunan kimyasal madde ile ilgili çalışma başlatıldığını aktardı.