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    Beyrut Limanı’nda 4 ton amonyum nitrat bulundu

    Lübnan ordusu, Beyrut Limanı'nda 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulunduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 04.09.2020 - 02:10
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    Beyrut Limanı’nda 4 ton amonyum nitrat bulundu

    Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Beyrut Limanı’ndaki 12 numaralı depoda 4 Ağustos tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış, patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi yaralanmıştı.

    4 TONDAN FAZLA AMONYUM NİTRAT BULUNDU

    Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı’nın 9 nolu giriş kapısı yakınlarında bulunan bir konteyner içinde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulunduğu duyuruldu. Ordu, bulunan kimyasal madde ile ilgili çalışma başlatıldığını aktardı.

    Beyrut Limanı’nda 4 ton amonyum nitrat bulundu #1

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