Beyrut Limanı’nda 4 ton amonyum nitrat bulundu

Lübnan ordusu, Beyrut Limanı'nda 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulunduğunu açıkladı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Beyrut Limanı’ndaki 12 numaralı depoda 4 Ağustos tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış, patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi yaralanmıştı.

4 TONDAN FAZLA AMONYUM NİTRAT BULUNDU

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı’nın 9 nolu giriş kapısı yakınlarında bulunan bir konteyner içinde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulunduğu duyuruldu. Ordu, bulunan kimyasal madde ile ilgili çalışma başlatıldığını aktardı.