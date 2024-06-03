Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine kapatacak ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatacak başkanlık kararnamesine imza atmaya hazırlandığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Amerikan medyasına konuşan ve adı açıklanmayan bazı üst düzey ABD'li yetkililer, Başkan Biden'ın yarın başkanlık kararnamesiyle ülkenin güney sınırını geçici olarak yasa dışı göçmen girişlerine kapatacağını açıkladı.

Göçmen girişini 1500 altına düşürmek hedefleniyor

Yetkililer, Biden'ın bu kararı almasında, günlük yasa dışı göçmen girişlerinin 2 bin 500'ü aşmasının etkili olduğunu ve bu sayı 1.500'ün altına düşene kadar güney sınırının kapalı kalacağını belirtti.

Biden'ın yarın bazı bölge belediye başkanlarıyla birlikte düzenleyeceği törende kararnamaye imza atacağı ifade edildi. Yeni kararnameyle, güney sınırından giren ve güvenlik güçlerince yakalanan yasa dışı göçmenler sınır dışı edilecek.

Biden yönetiminin aldığı en sert tedbir

Demokrat Biden yönetiminin bugüne kadar aldığı "en sert sınır tedbiri" olarak nitelendirilen bu karar, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde, daha sert sınır güvenliği önlemleri talep eden Cumhuriyetçi Donald Trump'a ve Kongre'deki sert muhalefete karşı bir adım olarak görülüyor.

2018 yılında dönemin başkanı Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasa dışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören "sıfır tolerans" politikasını hayata geçirmişti. 2020'de başkanlık seçimlerini kazanan Biden, Trump döneminin bu uygulamasını kaldırmıştı.