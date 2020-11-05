Biden: Gerekli delege sayısına ulaşacağız

ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçimlerde gerreken 270 delege sayısına ulaşacaklarına inandığını söyledi.

ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçimlerde gerreken 270 delege sayısına ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Joe Biden'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar..

"YETERLİ DELEGEYE SAHİBİM"

"Değerli ABD halkı dün, demokrasinin, bu ulusun kalp atışı olduğunu kanıtladı. Tıpkı 200 yıldır olduğu gibi. 150 milyondan fazla kişi oyunu kullandı.. Bu sıradışı. Bir şüpheniz varsa artık olmamalı. Burada halkın sözü geçer. Güç kimse tarafından ele geçirilemez. Bu irade kimin ABD başkanı olacağını belirler. Uzun bir sayım sürecinin ardından açık bir şekilde söyleyebilirim ki, yeterli delegeye sahibim. Sayma işlemi bittiğinde kazanan biz olacağız. Zafer ilanı için burada değiliz ama kazanan biz olacağız."





"BİR ULUS OLARAK BİRLİKTE OLACAĞIZ"

"Sert sözleri geride bırakacağız. Gerilimi azaltacağız. Birbirimizi tekrar dinleyeceğiz. Birbirimize saygı gösterip umursayacağız. Bir ulus olarak birlikte olacağız."





"BU ZAFER, ABD HALKININ OLACAK"

"Ben bir demokrat olarak kampanyamı yürütebilirim ama seçildiğimde ABD Başkanı olacağım. O makam parti başkanı gibi yönetilmez. Elimden geldiğince çalışacağım, hem bana oy verenler hem de vermeyenler için. Şimdi her oy sayılmalı. Kimse demokrasimizi elimizden alamaz. Biz halk olarak bastırılmayacağız. Biz halk olarak zorbalığa uğramayacağız. Dostlarım inanıyorum ki, zafer bizim olacak ama bu sadece bizim zaferimiz olmayacak bu ABD halkının zaferi olacak. Tanrı hepimizi korusun, Tanrı ordumuzu korusun."