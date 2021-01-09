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    Biden: Trump'ın yemin törenine katılmaması iyi bir şey

    Biden: Trump'ın yemin törenine katılmaması iyi bir şey

    ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden, Trump'ın yemin törenine katılmamasını, "Gelmemesi iyi bir şey" şeklinde yorumladı.
    • AA
    • 09.01.2021 - 01:08
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    Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmaması kararı ile ilgili yorum yaptı.

    Delaware'de kabinesine seçtiği yeni üyeleri tanıtan Biden, ABD Kongresine baskında hayatını kaybeden polisin yakınlarına başsağlığı diledi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

    Biden: Trump ın yemin törenine katılmaması iyi bir şey #1

    "TRUMP'IN AZLEDİLMESİNE KONGRE KARAR VERİR"

    Söz konusu baskının ardından Trump'ın azledilmesine yönelik tartışmaların sorulduğu Biden, kendisinin koronavirüsle mücadele, aşı ve ekonomiye odaklandığını dile getirerek, "Bu, Kongre'ye bağlı, Kongre'nin vereceği bir karar." yanıtını verdi.

    Biden, baskındaki güvenlik zafiyetine ilişkin ise soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

    Biden: Trump ın yemin törenine katılmaması iyi bir şey #2

    "GELMEMESİ İYİ BİR ŞEY, O BU ÜLKE İÇİN UTANÇ KAYNAĞI"

    Trump'ın 20 Ocak'ta yemin törenine gelmeyeceğinin hatırlatılması üzerine Biden, "Gelmemesi iyi bir şey,  o, ülke için utanç kaynağı.'' değerlendirmesinde bulundu.

    Biden: Trump ın yemin törenine katılmaması iyi bir şey #3

    "PENCE'İ GÖRMEKTEN ONUR DUYARIM"

    Biden, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık ise "Onu orada görmekten onur duyarım." dedi.

    Biden: Trump ın yemin törenine katılmaması iyi bir şey #4

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