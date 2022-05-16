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    Biden ve Miçotakis Beyaz Saray'da bir araya geldi

    ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede, iki ülke ilişkilerinin kurulmasının 201. yılını ve Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.
    • 16.05.2022 - 23:46
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    Biden ve Miçotakis Beyaz Saray'da bir araya geldi

    Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, görüşmeleri öncesi Oval Ofis'te basına açıklamalarda bulundu.

    Yunanistan'ın ABD'nin 2 asırdır önemli bir ortağı olduğunu belirten Biden, görüşmede "ortak demokratik değerleri" ele alacaklarını belirtti.

    Rusya-Ukrayna savaşını ele aldılar

    Biden, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının da ana konulardan biri olacağına işaret ederek "Ne yazık ki Rusya'nın Ukrayna'ya zalimce saldırıları da demokrasiye karşı otokratların bir saldırısıdır. Bu düzene yönelik bir imtihandır." dedi.

    Biden ve Miçotakis Beyaz Saray da bir araya geldi #1

    Biden'dan Miçotakis'e teşekkür

    Uluslararası birçok konudaki liderliği için Miçotakis'e teşekkür eden Biden, görüşmede savunma ortaklığı, enerji güvenliği, iklim değişikliği gibi konuları da ele alacaklarını ifade etti.

    Görüşme basına kapalı olarak sürdü.

    Biden ve Miçotakis Beyaz Saray da bir araya geldi #2

    Biden ve Miçotakis Beyaz Saray da bir araya geldi #3

     


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