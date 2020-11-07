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    Biden zaferini ilan ederken Trump golf oynuyordu

    Biden zaferini ilan ederken Trump golf oynuyordu

    ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden, zafer konuşmasını yaparken, Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump golf sahasındaydı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 23:10
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 23:37
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    ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları, 5 günlük gergin bekleyin ardından sona erdi.

    Demokrat Parti'nin adayıo Joe Biden, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump karşısında zaferini ilan etti.

    Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

    Biden zaferini ilan ederken Trump golf oynuyordu #1

    PENSİLVANYA VE NEVADA'YI KAZANDI

    AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletlerdeki 26 delegeyi hanesine yazdırdı.

    Biden zaferini ilan ederken Trump golf oynuyordu #2

    290 DELEGE ÇIKARDI

    Böylece, 253 olan delege sayısını 290'a çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

    Georgia ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu iki eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

    Biden zaferini ilan ederken Trump golf oynuyordu #3

    O SIRADA TRUMP GOLFTEYDİ

    Dünya medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a kaybettiğini duyurduğu anlarda, Trump'ın Virgina'da golf oynadığı öğrenildi.

    Biden zaferini ilan ederken Trump golf oynuyordu #4

    Biden zaferini ilan ederken Trump golf oynuyordu #5

    Biden zaferini ilan ederken Trump golf oynuyordu #6

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