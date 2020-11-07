Biden zaferini ilan ederken Trump golf oynuyordu

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden, zafer konuşmasını yaparken, Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump golf sahasındaydı.

ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları, 5 günlük gergin bekleyin ardından sona erdi.

Demokrat Parti'nin adayıo Joe Biden, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump karşısında zaferini ilan etti.

Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

PENSİLVANYA VE NEVADA'YI KAZANDI

AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletlerdeki 26 delegeyi hanesine yazdırdı.

290 DELEGE ÇIKARDI

Böylece, 253 olan delege sayısını 290'a çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu iki eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

O SIRADA TRUMP GOLFTEYDİ

Dünya medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a kaybettiğini duyurduğu anlarda, Trump'ın Virgina'da golf oynadığı öğrenildi.