Biden'dan Çin'in Bir Kuşak Bir Yol'una alternatif altyapı planı

Biden'dan Çin'in Bir Kuşak Bir Yol'una alternatif altyapı planı

G7 liderleri, gelişmekte olan ülkelerin altyapılarını iyileştirmek için Çin’e alternatif olacak bir destek planı oluşturacak.

İngiltere’nin güneybatısında bulunan Cornwall’da dünyanın ekonomisi en gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi’nin 2’nci günü sona erdi.

G7 liderleri, gelişmekte olan ülkelere yeni yollar, demiryolları, limanlar ve iletişim ağları gibi altyapı iyileştirmeleri yapmak üzere bir finansman planını onayladı.

ÇİN'İN "BİR KUŞAK, BİR YOL" PROJESİNE ALTERNATİF

G7 zirvesinde onaylanan planın, Çin’in geliştirdiği "Bir Kuşak, Bir Yol" programına daha iyi bir alternatif olmasının amaçlandığı belirtildi.

"ÇİN, ÜLKELERİ BORÇLANDIRIYOR"

Çin’in Bir Kuşak Bir Yol programının az sayıda ülkede ulaşım altyapısına iyileştirme finansmanı sağladığı ancak bazı ülkelerin ise borcunu arttırdığına yönelik eleştirilerin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in bu programını "Borç diplomasisi" olarak nitelendirdi.

BİDEN'IN ÖNERİSİ "DÜNYA İÇİN DAHA İYİSİNİ İNŞA ET"

G7 liderleri bu doğrultuda "değer odaklı, yüksek standartlı ve şeffaf bir ortaklık" teklif edeceklerini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen “Dünya İçin Daha İyisini İnşa Et” adlı destek planının Çin’e meydan okuyacağı ve daha kaliteli bir alternatif olacağı belirtildi.

NASIL FİNANSE EDİLECEĞİ BELİRSİZ

Öte yandan, G7’nin altyapı destek planını nasıl finanse edileceğine dair ayrıntılar belirsizliğini koruyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, grubun destek girişimi için henüz bir finansman ortaya koyma aşamasında olmadığını söyledi.