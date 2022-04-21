Ülkedeki Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik edilebilecek silahların listesini yarı yarıya azalttı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken birçok dünya lideri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi ziyaret etti.

Rusya'ya ambargolar konusunda Almanya'dan yeterli adımı atmadığını düşünen Kiev yönetimi, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e ise ziyaret izni vermedi.

Almanya ile Ukrayna arasında gerilim

Ukrayna ile dayanışma göstermek amacıyla Kiev'e gitmek istediğini belirten Steinmeier, yaşadığı süreci "Bunun için hazırdım. Ama açıkçası, kabul etmeliyim ki, Kiev istemedi." diyerek özetledi.

Almanya'dan Ukrayna'ya tedarik edilecek silah sayısı azaltıldı ViDEO

Tedarik edilecek silah listesinde düzenleme

Almanya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, Berlin yönetiminin bu ülkeye sağladığı silah sevkiyatına yansıdı.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik edilebilecek silahların listesini 48'den 24'e indirdi.

Kötü sürpriz: Ukrayna'nın istek listesi küçültüldü

Haberde, "Alman endüstrisinin ne sunmaya istekli olduğu biliniyordu, ancak başbakan (Olaf Scholz) maliyetleri düşürdü. Şansölye Scholz, Ukrayna'nın Putin'in saldırısına karşı kendini savunmak için şimdi 1 milyar euro ile Almanya'da silah alışveriş turuna çıkabileceğini söyledi." denildi.

Ayrıca Kiev ile birlikte oluşturulan bir “sanayi listesi”nin var olduğu, "kötü sürprizin ise söz konusu listenin Ukrayna'nın tüm temel isteklerini içerecek şekilde küçültüldüğü" kaydedildi.



"Elimizden gelenin en iyisini yapmak bizim görevimizdir"



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz şubat ayında Rusya'nın saldırılarının hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silah tedariki konusunda Ukrayna'ya desteğini iletmişti.

Scholz, "Rus saldırısı bir dönüm noktasıdır. Putin'in işgalci ordusuna karşı Ukrayna'nın savunmasına yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizim görevimizdir. Bu sebeple Ukrayna'daki dostlarımıza 1000 adet tanksavar silah ve 500 adet stinger füzesi tedarik ediyoruz." diye yazmıştı.



