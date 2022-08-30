Bilim insanlarından korkutan buzul raporu: Artık çok geç

Yapılan araştırmaya göre, atmosferdeki ısı birikimi nedeniyle Grönland’daki buzulların erimesinin kaçınılmaz olduğu, deniz seviyesinin en az 27 santimetre yükseleceği belirtildi.

Bilim insanları, Grönland’daki buzullara yönelik çalışmalarında buz erimesinin atmosferdeki ısı birikimi nedeniyle kaçınılmaz olacağını dile getirdi.

Buzulbilimciler ilk kez, son 150 yılda ortalama 1,1 derecelik küresel ısınma nedeniyle Grönland buz tabakasından ne kadar minimum buz kaybı olacağını ve bunun deniz seviyelerini nasıl yükselteceğini belirledi.

Hangi iklim eyleminin yapıldığına bakılmaksızın, Grönland buzulundaki kaybın deniz seviyesinde minimum 27 santimetrelik bir artışa katkıda bulunacağı keşfedildi.

Araştırmaya göre; dünya şimdi fosil yakıtları yakmayı bıraksa bile Grönland'ın buz erimesi kaçınılmaz olacak ve deniz seviyesini en az 27 santimetre yükseltecek.

110 katrilyon ton buz, kaçınılmaz olarak kaybedilecek

Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırması'ndan (GEUS) bilim adamlarına göre, Grönland buz tabakası mevcut hacminin yüzde 3,3'ünü veya 110 katrilyon ton buzu kaçınılmaz olarak kaybedecek.

“Tahminler en dip rakamlar”

Kuzey Kutbu'ndaki iklim üzerine yürütülen araştırmanın başyazarı Profesör Jason Box yaptığı açıklamada, “Gerçekçi olarak, bu rakamı bu yüzyılda iki katından fazla göreceğiz. Tahminler en dip rakamlar. Küresel ısınmanın sadece devam edeceği öngörülebilir senaryoda, Grönland buz tabakasının deniz seviyesinin yükselmesine katkısı artmaya devam edecek. Aşırı erime görülen 2012 yılını, bu yüzyılın sonlarında varsayımsal ortalama sabit bir iklim olarak aldığımızda, Grönland buz tabakasından taahhüt edilen kütle kaybı iki katından fazla artarak 78 cm'ye ulaşıyor.” dedi.

Çalışmada uydu verileri ve gözlem kullanıldı

Çalışma, uydu verilerinden elde edilen buz ölçümlerine ve bilim adamlarının buz tabakasına ilişkin gerçek dünya gözlemlerine dayanıyor.

Yalnızca Grönland'dan gelen buzul erimesinin etkisini incelenen çalışmada, diğer kutup bölgelerinin incelenmesi söz konusu değil.

Bu ayın başlarında yayınlanan araştırmalar, gezegenin diğer tarafında, Antarktika'nın uyuyan devinin çöküşünün önümüzdeki yüzyıllarda gezegen ölçeğinde bir değişikliğe neden olabileceğini buldu.