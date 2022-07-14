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    Bill Gates, 20 milyar dolar bağışladı

    Amerikalı milyarder, küresel krizler karşısında bağış kararı aldı. Gates, "Hepimiz daha fazlasını yapmalıyız" mesajı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 10:43
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    Bill Gates, 20 milyar dolar bağışladı

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yaptığı bağışlara bir yenisini ekledi.

    Bloomberg Milyarderler İndeksi'ne göre 113 milyar dolarlık net varlığıyla dünyanın en zengin dördüncü insanı olan Gates, eski eşiyle birlikte liderlik ettiği Bill & Melinda Gates Vakfı'na bağış yapmaya karar verdi.

    Gates'in 20 milyar dolar bağış kararı

    Gates, vakfa bu kapsamda 20 milyar dolar aktarmayla ilgili kararını duyurdu. Vakıf, kendini "sıtma ve açlık gibi küresel sorunları çözmeyi amaçlayan kuruluş" şeklinde tanımlıyor.

    Söz konusu fon, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın gelirini yüzde 40 oranında artıracak.

    Yıllık harcama artırılıyor

    Financial Times'ın haberine göre, atılacak bu adımla, "dünyanın en büyük özel hayırsever kuruluşunun" koronavirüs pandemisi öncesinde 6 milyar doların altında olan yıllık harcaması, 2026 yılına kadar 9 milyar dolara çıkarılacak.

    Bill Gates, 20 milyar dolar bağışladı #1

    "Hepimiz daha fazlasını yapmalıyız"

    Koronavirüs salgını, Ukrayna'daki savaş ve iklim değişikliği gibi küresel olumsuzluklara işaret eden Bill Gates, "Zamanımızın büyük krizleri, hepimizin daha fazlasını yapmasını gerektiriyor." dedi.

    66 yaşındaki Gates, artan enflasyonu da içeren krizlerin birleşik etkilerinin, vakfın temel odak alanları olan "sağlık, eğitim, cinsiyet eşitliği ve yoksulluğun azaltılması" gibi alanlara daha fazla yatırım yapma ihtiyacını artırdığını da sözlerine ekledi.

    Vakfın geliri 70 milyar dolara çıkacak

    20 milyar tutarındaki bağış, söz konusu vakfın gelirini, geçen ay Warren Buffett'tan 3.1 milyar dolarlık bir hibe de dahil olmak üzere yaklaşık 70 milyar dolara yükseltecek.


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