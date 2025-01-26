Bill Gates: Başarımı otizme borçlu olabilirim

Haber Merkezi

69 yaşındaki teknoloji milyarderi, 4 Şubat'ta yayımlanacak otobiyografisi Kaynak Kodu'nda, otizmle ilgili kişisel deneyimlerini paylaştı.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, günümüzde çocuk olsaydı büyük ihtimalle otizm tanısı alabileceğini söyledi.

"STANDART DAVRANIŞLAR SERGİLEMEDİM"

Gates, geçmişte otizmin tanımının çok daha dar olduğunu belirterek, “Asperger ve spektrum gibi kavramlar çok yeni. Eskiden otizmin tanımı açıkça belirlenmişti, ancak zamanla bazı özelliklerin bana uyduğunu fark ettim” dedi.

Çocukluğunda gözlemlediği otizm semptomlarının başarılı olmasına katkı sağladığını düşündüğünü ifade eden Gates, “Standart davranışlar sergilemediğim için, matematik ve bilim gibi alanlara derinlemesine yoğunlaşabildim ve programlama deneyimlerim de bana güç verdi” dedi.

"AİLEM ÇOK DESTEK OLDU"

Ailesinin, özellikle ebeveynleri Bill Sr. ve Mary Maxwell’in kendisine yönelik endişelerine de değinen Gates, "Ebeveynlerim uyum sağlama konusunda endişeliydi. Beni bir terapiste gönderdiler ve enerjimi nasıl yönlendireceğimi düşündüm. Ayrıca beni çok iyi bir okula gönderdiler. Bu destek çok faydalı oldu" ifadelerini kullandı.

SERVETİ 166 MİLYAR DOLAR

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Gates’in net serveti 166 milyar dolar.

Geçen yıl verdiği bir röportajda, "Kendi harcayabileceğimden çok daha fazla param var" diyerek kaybetmekten korkmadığını belirtmişti.

Gates, yılda 9 milyar doları farklı projelere yatıracağını ve hayır kurumlarına bağışlayacağını, 20 yıl içinde tüm servetini dağıtmayı planladığını söylemişti.

OTİZM SAYLARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

ABD genelinde otizm teşhisi oranları son yıllarda önemli bir artış gösterdi ve 2011 ile 2022 yılları arasında bu oran üç katına çıktı.

Bugün her 36 çocuktan biri otizm tanısı alırken, 2000 yılında bu oran 150'de bir olarak kaydediliyordu.

Otizm spektrum bozukluğunun belirlenmesinde kan testi veya beyin MR’ı bulunmazken, teşhis genellikle ebeveynlerin gözlemleri ve akıl sağlığı uzmanlarının değerlendirmeleriyle yapılıyor.