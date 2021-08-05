Bill Gates: Jeffrey Epstein ile geçirdiğim zamandan pişmanım

ABD'li milyarder, Epstein ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Gates, pişmanlığını açıklamasında dile getirdi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten, Jeffrey Epstein hakkında itiraf niteliğinde sözler geldi.

Epstein, ABD'de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hapishanedeki hücresinde intihar etmiş, ünlü milyarderin öldürülmüş olabileceği öne sürülmüştü.

GATES PİŞMAN: BÜYÜK BİR HATAYDI

CNN International'a konuşan Gates, çocuk istismarıyla suçlanan Epstein ile görüşmesinden pişmanlık duyduğunu söyledi.

Gates, "Onunla zaman geçirmek, ona inanılırlık kazandırmak büyük bir hataydı." diye konuştu.

EPSTEIN İLE NEDEN GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Epstein ile görüşmesinden bahseden Gates, yalnızca küresel sağlık sorunlarıyla mücadele için daha fazla para toplama umuduyla bir araya geldiklerini söyledi.

"Onunla birkaç akşam yemeği yedim. Küresel sağlık için söylediklerinin gerçekleşebileceğini umuyordum. Gerçek olmadığı ortaya çıkınca, görüşmemiz sona erdi." ifadelerini kullandı.

BOŞANMAYI EPSTEIN TETİKLEDİ İDDİASI

Bill Gates, eski eşi Melinda Gates ile boşanma sürecini bu hafta tamamladı. Gates, boşanmada Epstein ile bağlantısının rolünün olup olmadığına dair iddiaya yanıt vermeyi reddetti.