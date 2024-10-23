Bill Gates, Kamala Harris'in seçim kampanyasına 50 milyon dolar bağışladı

Haber Merkezi

ABD'de seçim yarışı giderek kızışıyor.

Donald Trump ve Kamala Harris arasında geçen yarış öncesi Amerikalı milyarder Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına son 3 ayda toplam 75 milyon dolar bağışladı.

Musk'ın Trump'a 75 milyon dolar bağışladığının açıklanmasının ardından konuyla ilgili bir hamle de Bill Gates'ten geldi.

MUSK'A CEVAP GİBİ BAĞIŞ: KAMALA HARRİS İÇİN 50 MİLYON DOLARI GÖZDEN ÇIKARDI

Ancak bu sefer adres farklı...

Gates, demokrat başkan adayı Kamala Harris'in seçim kampanyasına 50 milyon dolar bağışladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Gates'in bağışı, Kamala Harris'i destekleyen ana dış fon toplama grubu Future Forward'ın kâr amacı gütmeyen kolu olan Future Forward USA Action'a gitti.

BAĞIŞINI GİZLİ YAPTI: KAMUYA AÇIK DOSYALARDA GÖRÜNMEYECEK

Future Forward USA Action, bağışlarını açıklama zorunluluğu olmayan bir sivil toplum örgütü.

Dolayısıyla Gates'in herhangi bir bağışı, hiçbir zaman kamuya açık dosyalarda görünmeyecek.

FUTURE FORWARD GİRİŞİMİ NEDİR?

Future Forward ve alt girişimi Future Forward USA Action, Demokrat Parti yanlısı seçim kampanyası destekleri yapan bir girişim grubu olarak biliniyor.

Harcayabileceği para miktarı konusunda bazı kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu için para, bağış yoluyla harcama kısıtlaması olmayan alt kurumu Future Forward Super PAC'e (FF PAC) gönderiliyor.

Böylece bu paralar Harris'in seçim kampanyasında harcanabiliyor.

Son olarak ise Bill Gates bağışı konusunda dolaylı ve sessiz bir yöntem tercih ederken diğer yandan Elon Musk, Donald Trump'a açıktan ve daha aktif destek veriyor.

MUSK AÇIKTAN DESTEK VERİYOR: BAĞIŞLARI KAYITLARA GEÇTİ

Elon Musk'ın, son üç ayda Trump'ın seçim çalışmaları için 75 milyon doların üzerinde bağış yaptığı raporlara yansıdı.

ABD seçim kanunlara göre yapılan bağışların Federal Seçim Komisyonu'na (FEC) bildirilmesi gerektiği için Trump'ın seçim kampanyalarını yürüten Amerika Pac, 'kimlerin, ne kadar' bağış yaptığını gösteren dosyayı FEC'e gönderdi.

Verilere göre milyarder iş insanı Elon Musk, temmuz ayında 15 milyon dolar, ağustos ayında 30 milyon dolar ve eylül ayında da 30 milyon dolar bağışta bulundu.