Bill Gates'in eşi Melinda French: Evliliğimi bitirmek zorunda kaldım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın gözü bu dosyada...

Jeffrey Epstein dosyası, her geçen gün daha ciddi boyutlara ulaşmaya devam ediyor.

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein dosyasının yankıları sürerken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in eşi Melinda French konuştu.

''BU PİSLİKTEN UZAK OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM''

Podcast yayınına katılan French, Epstein dosyasından üzüntü duyduğunu ve eski eşi de dahil olmak üzere kayıtlarda adı geçen kişilerin yargılanması gerektiğini dile getirdi.

Bill Gates ile 27 yıl evli kalan French; "Bütün bu pislikten uzak olduğum için çok mutluyum." dedi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan kayıtlarda, Jeffrey Epstein'in, Bill Gates'in cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığına dair iddiasını milyarder iş adamı, "Kesinlikle saçma." olarak nitelendirmişti.

Gates'in sözcüsü, iddia hakkında; "Kanıtlanmamış, öfkeli bir yalancıdan gelen bu iddialar kesinlikle saçma ve tamamen yanlıştır." demişti.

"BENİM İÇİN ÇOK ZOR"

İddialar hakkındaki düşünceleri sorulan Melinda French, "Bu ayrıntılar her ortaya çıktığında benim için kişisel olarak zor. Çünkü evliliğimde yaşadığım çok, çok acı verici zamanları hatırlatıyor. İnanılmaz derecede üzgünüm. Evliliğimi bitirmek zorundaydım ve bitirdim de." ifadesini kullandı.

"SORULARIN MUHATABI BEN DEĞİLİM"

Melinda French yaptığı açıklamada; "Orada hâlâ yanıtlanması gereken sorular varsa, o sorular, o insanlara ve hatta eski eşime aittir. Bu konuların muhatabı ben değilim.” dedi.

GİZLİ BULUŞMALAR İDDİASI

Mesajlarda Jeffrey Epstein, Gates’in evli kadınlarla gizli buluşmalar ayarlamak ve Rus kızlarla cinsel ilişki sonucu bulaştığını iddia ettiği bir hastalık için ilaç temin etmek amacıyla kendisine başvurduğunu öne sürüyor.

Mesajlarda, ayrıca Epstein’in, Bill Gates’in o dönem evli olduğu Melinda French'e gizlice antibiyotik verilmesini istediğine dair iddialara da yer veriliyor.

ADALET BAKANLIĞI AÇIKLADI

Bill Gates hakkındaki iddialar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen hafta yayınlanan belgede yer alıyordu.

18 Temmuz 2013 tarihli iki e-postanın Epstein tarafından kaleme alındığı görülürken, bunların Bill Gates'e gönderilip gönderilmediği belirsiz.

Her iki e-posta da Epstein'in hesabından gönderilmiş ve aynı hesaba geri gönderilmiş görünüyor.