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    Binyamin Netanyahu, başbakanlık görevini Naftali Bennett'e devretti

    Görev değişimi için resmi tören düzenlenmezken, Netanyahu'nun bulunduğu fotoğrafa da yer verilmedi.
    • AA
    • 14.06.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 16:35
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    Binyamin Netanyahu, başbakanlık görevini Naftali Bennett'e devretti

    İsrail'de, başbakanlık koltuğu için görev değişimi gerçekleşti.

    Eski Başbakan Binyamin Netanyahu, görevini halefi Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e teslim etti.

    TÖREN DÜZENLENMEDİ

    Netanyahu ile İsrail'in yeni Başbakanı Bennett, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

    Basına kapalı gerçekleşen devir teslim için tören düzenlenmemesi ve fotoğraf veya görüntü paylaşılmaması dikkati çekti.

    Binyamin Netanyahu, başbakanlık görevini Naftali Bennett e devretti #1

    30 DAKİKA SÜRDÜ

    Yaklaşık 30 dakika süren devir teslimin ardından Netanyahu, Meclis'e geçerek kendi bloğunda yer alan muhalif parti liderleriyle bir araya geldi.

    İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülük ettiği koalisyon hükümeti, dün Meclis'te güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

    Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

    Binyamin Netanyahu, başbakanlık görevini Naftali Bennett e devretti #2

    Binyamin Netanyahu, başbakanlık görevini Naftali Bennett e devretti #3

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