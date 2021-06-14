Binyamin Netanyahu, başbakanlık görevini Naftali Bennett'e devretti

Görev değişimi için resmi tören düzenlenmezken, Netanyahu'nun bulunduğu fotoğrafa da yer verilmedi.

İsrail'de, başbakanlık koltuğu için görev değişimi gerçekleşti.

Eski Başbakan Binyamin Netanyahu, görevini halefi Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e teslim etti.

TÖREN DÜZENLENMEDİ

Netanyahu ile İsrail'in yeni Başbakanı Bennett, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen devir teslim için tören düzenlenmemesi ve fotoğraf veya görüntü paylaşılmaması dikkati çekti.

30 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 30 dakika süren devir teslimin ardından Netanyahu, Meclis'e geçerek kendi bloğunda yer alan muhalif parti liderleriyle bir araya geldi.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülük ettiği koalisyon hükümeti, dün Meclis'te güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.