ABD’den Körfez ülkelerine 16,5 milyar doları aşan silah satışı onayı

ABD ve İsrail, 19 gündür İran'ı vuruyor.

İran ise bu saldırılara misilleme olarak Körfez ülkelerinde ABD üslerine ve ABD yatırımlı şirketleri vuruyor.

Birçok Körfez ülkesi saldırıları engelleme konusunda başarısız kaldı.

Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai üzerinden çizilen karizmasını toparlaması uzun sürecek gibi görünüyor.

Dünyanın en güvenli şehri olarak yıllarca pazarlanan Dubai, İran'ın füze ve İHA'ları ile birçok kez isabet aldı.

TOPLAM 16.5 MİLYAR DOLARI AŞAN SİLAH SATIŞI

Tüm bu gelişmelerin ışığında, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan çarpıcı bir silah satışı açıklaması geldi.

Paylaşılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) füze sistemleri, insansız hava araçları, radar teknolojileri ve F-16 uçaklarına yönelik mühimmat ile modernizasyon paketlerini içeren, toplamı 8,4 milyar doları aşan bir satış paketi onaylandı.

Bu paketin içinde AMRAAM ve THAAD sistemleri yer aldığı bilgisi var.

Ayrıca Kuveyt’e yaklaşık 8 milyar dolar değerinde hava ve füze savunma sensör radar sistemlerinin satışına, Ürdün’e ise 70,5 milyon dolar değerinde uçak ve mühimmat desteği sağlanmasına yönelik planlara da onay verildi.

Kararların, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılarına ve İsrail’in İran’daki gaz tesislerini hedef alan operasyonlarına karşılık bölgede artan gerilimin gölgesinde geldiği belirtildi.

Söz konusu saldırıların, son haftalardaki en büyük tırmanış olduğu ve küresel enerji piyasalarında fiyat artışlarına yol açtığı ifade edildi.

ABD yönetimi, söz konusu satış paketlerinde ana yükleniciler arasında RTX Corporation, Northrop Grumman ve Lockheed Martin şirketlerinin yer alacağını açıkladı.

SAVAŞIN ABD'YE ŞU ANA KADAR MALİYETİ NE?

Donald Trump yönetiminin Orta Doğu’da İran’a karşı yürüttüğü politikaların mali yükünün ABD bütçesi üzerinde ciddi baskı oluşturduğu iddia edildi. Savaşın toplam maliyetinin 12 milyar dolara yaklaştığı belirtilirken, Pentagon’un operasyonları sürdürebilmek için 200 milyar doları aşan rekor düzeyde ek bütçe talep etti.

ABD tarafından Körfez ülkelerine yapılacak olan bu silah satışı, ABD'nin İran savaşı için harcadığı parayı bu ülkeler üzerinden amorti etmesi anlamını taşıyor.