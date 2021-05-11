Binyamin Netanyahu: Gazze'ye saldırıları yoğunlaştıracağız

İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni katliamlara hazırlandıklarının mesajını verdi.

Abluka altındaki Gazze'de masum insanların kanını döken İsrail, saldırıları sürdürmeye hazırlanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artıracaklarının sinyalini verdi.

Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de aralarında yer aldığı İsrailli askeri yetkililerle toplantıda durum değerlendirmesi yaptı.

"SALDIRILARIN ŞİDDETİNİ VE SIKLIĞINI ARTIRACAĞIZ"

Toplantıda yaptığı açıklamada Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas ve İslami Cihad Hareketine ait "yüzlerce" hedefin vurulduğunu belirtti. Netanyahu saldırıların şiddetini ve hızını artıracaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı, "Durum değerlendirmesi sonucunda hem saldırıların şiddetinin hem de saldırı sıklığının artırılmasına karar verildi." dedi.

İSRAİL POLİSİNİN ZORBALIĞI

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

25 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistinli hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı. Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.