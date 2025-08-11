Binyamin Netanyahu ile Donald Trump, Gazze kentinin işgali kararını görüştü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 61 bini aşkın Filistinli can verdi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda 'Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini' söyledi.

SALDIRILAR AŞAMALI OLARAK YAPILACAK

Kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtildi.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edildi.

TRUMP İLE İŞGALİ GÖRÜŞTÜ

Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Tel Aviv yönetiminin Gazze kentini işgal kararının ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Netanyahu ile Trump’ın 'esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması' için alındığı belirtilen Gazze kentini işgal kararını görüştüğü aktarıldı.

Netanyahu’nun Trump'a Gazze'ye saldırılarının başladığı günden bu yana İsrail'e verdiği 'kararlı destek' için teşekkür ettiği bildirildi.