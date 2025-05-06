Binyamin Netanyahu işgal planını deşifre etti: Eyal Zamir'in fikriydi

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bini aştı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

NETANYAHU PLANI DEŞİFRE ETTİ

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak güvenlik kabinesinde onaylanan saldırı planı hakkında değerlendirme yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırıların genişletilmesinin Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in fikri olduğunu savundu

"Saldırıların genişletilmesi benim değil Genelkurmay Başkanı'nın tavsiyesi" diyen Netanyahu, Zamir ile aynı fikri paylaştığını ekledi.

Netanyahu, Gazze'ye şiddetli bir saldırı yapmaya karar verdiklerini belirterek girdikleri yerlerde işgali sürdürmek için yedek askerleri kullanacaklarını söyledi.

Hükümetinin 7 Ekim konusunda devlet soruşturması başlatmaktan kaçınmasına da değinen Netanyahu, bunu savaşın sonunda yapacaklarını iddia etti.

SALDIRI PLANI ONAYLANMIŞTI

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

Söz konusu planının ilk aşamasının Gazze'de daha fazla bölgenin işgali ve tampon bölgelerin genişletilmesini içerdiği ifade edilmişti.

İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.

Ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarılmıştı.