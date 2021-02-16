Binyamin Netanyahu: İsrail'de iki aşı tesisinin kurulması için görüşmeler yapıyorum

Binyamin Netanyahu: İsrail'de iki aşı tesisinin kurulması için görüşmeler yapıyorum

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkede kurulacak tesisler sayesinde koronavirüsle mücadelede öncü olmak istediklerini belirtti.

Tel Aviv yönetimi, İsrail'de aşı tesisi açmak için iki koronavirüs aşı üreticisi olan Pfizer ve Moderna ile görüşmeler yürütüyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu, her iki aşı üretici firmanın CEO'larıyla görüşmeler yaptığını söyledi.

Netanyahu, "Koronavirüsle mücadelede İsrail'i uluslararası bir merkez haline getirecek iki tesis kurmak için onlarla görüşüyorum." dedi.

İSRAİL'İN GÖZÜ AŞI TESİSLERİNDE

Konuyla ilgili bazı ayrıntıları paylaşan Netanyahu, Moderna'nın tesisinin "aşı şişelerini doldurmaya odaklanacağını", Pfizer'ın tesisinin ise "gelecekteki virüslere karşı mücadele için bir araştırma ve geliştirme alanı" olarak hizmet vereceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı ayrıca, aşı şirketleriyle tedarik konusunda görüşmelerini sürdürdüğünü kaydetti.

SALGIN BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin paylaştığı verilere göre, koronavirüs salgını nedeniyle İsrail'de şimdiye kadar 732 bin 40 vaka ve 5 bin 423 ölüm kayda geçti.