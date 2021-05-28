BioNTech-Pfizer'in koronavirüs aşısı 12-15 yaş grubuna uygulanabilecek

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer'in koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi.

ABD ve Kanada'da çocuklarda BioNTech/Pfizer aşısının denendiği klinik araştırma sonucu, aşının 12-15 yaş aralığındaki çocukları koronavirüs hastalığına karşı koruduğu tespit edildi.

HAFİF YAN ETKİLER GÖRÜLDÜ

Araştırma sonuçlarına göre aşı sonrası çocuklarda yorgunluk ve baş ağrısı gibi hafif yan etkiler görüldü. Çalışmadan elde edilen olumlu sonucun, daha küçük yaş grupları ve hamile kadınlarda da test yapılmasına yeşil ışık yaktığına dikkat çekildi.

YÜZDE 100 KORUMA SAĞLADI

Uzmanlar, araştırmada 12-15 yaş aralığında 2 bin 260 çocuktan topladıkları verileri değerlendirdi. 1131 çocuğa 21 gün aralıkla iki doz aşı uygulandı, bin 129 çocuğa da plasebo uygulaması yapıldı. Aşının, plasebo grubuna kıyasla iki doz aşı olan çocukları yüzde 100 koruduğu tespit edilen araştırmada, iki doz sonrası tromboz gibi ağır yan etkilere rastlanmadığını da vurgulandı.

Alman BioNTech şirketi ve ABD'li ortağı Pfizer, geliştirdikleri koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubunda da kullanılabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) Nisan ayı sonunda başvuruda bulunmuştu.

12-15 YAŞ GRUBUNA UYGULANABİLECEK

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer'in koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi.