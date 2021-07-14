İsrail ile ilişkileri normalleştiren BAE, Tel Aviv’de büyükelçilik açtı. Tören İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da katıldı.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinde normalleşme devam ediyor.

İsrail, geçtiğimiz ay Abu Dabi’de büyükelçilik açmıştı. BAE de Tel Aviv’de bugün büyükelçilik açtı.

Açılış törenine İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da katıldı.

MİLLİ MARŞLARI OKUNDU

BAE'nin İsrail Büyükelçisi Muhammed Al Khaja, ülkesinin bayrağını göndere çekti.

Ardından iki ülkenin milli marşları okundu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv’de büyükelçilik açtı VİDEO



ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

15 Eylül 2020'de, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir anlaşma imzalanmıştı.

Bahreyn, Sudan ve Fas da İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.