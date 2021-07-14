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    Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv’de büyükelçilik açtı

    İsrail ile ilişkileri normalleştiren BAE, Tel Aviv’de büyükelçilik açtı. Tören İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da katıldı.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 11:32
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    Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv’de büyükelçilik açtı

    İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinde normalleşme devam ediyor.

    İsrail, geçtiğimiz ay Abu Dabi’de büyükelçilik açmıştı. BAE de Tel Aviv’de bugün büyükelçilik açtı.

    Açılış törenine İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da katıldı.

    MİLLİ MARŞLARI OKUNDU

    BAE'nin İsrail Büyükelçisi Muhammed Al Khaja, ülkesinin bayrağını göndere çekti.

    Ardından iki ülkenin milli marşları okundu.

    Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv’de büyükelçilik açtı VİDEO

    ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

    15 Eylül 2020'de, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir anlaşma imzalanmıştı.

    Bahreyn, Sudan ve Fas da İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

    Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv’de büyükelçilik açtı #1

    Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv’de büyükelçilik açtı #2

    Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv’de büyükelçilik açtı #3

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