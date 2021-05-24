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Birleşmiş Milletler, Gazze’ye yardım çağrısı başlatacak

Birleşmiş Milletler, Gazze’ye yardım çağrısı başlatacak

Devam eden ateşkes sürecinin uzatılmasına ilişkin Mısırlı aracıların, Gazze ve İsrail arasında gidip geldikleri öğrenildi. Ayrıca BM'nin, Gazze'de yardım çağrısı başlatacağı kaydedildi.