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- Birleşmiş Milletler, Gazze’ye yardım çağrısı başlatacak
Birleşmiş Milletler, Gazze’ye yardım çağrısı başlatacak
- REUTERS
- 24.05.2021 - 09:55
- Güncelleme : 24.05.2021 - 10:02
İsrail’in saldırıları nedeni ile Gazze’de birçok ev yıkıldı.
Binlerce kişi evsiz kalırken, yüzlerce Filistinli yaşamını yitirdi.
Koronavirüs gölgesinde yaşanan olaylar neticesinde uluslararası toplum, Gazze’ye yönelik adımlar atılması yönünde çalışmalarına başladı.
Birleşmiş Milletler Filistinliler İnsani Yardım Koordinatörü Lynn Hastings, dün Gazze’ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEYE DEĞİNDİ
Açıklamada, İsrail saldırılarının gölgesinde devam eden koronavirüs ile mücadele sürecine değinildi.
Hastings, Birleşmiş Milletler’in koronavirüsün yayılma tehlikesinin bulunduğu yoğun nüfuslu Gazze'de zararı onarmak için yardım çağrısı başlatacağını duyurdu.
ATEŞKESİN UZATILMASI GÜNDEME GELDİ
Mısır’da, İsrail ile Hamas arasında pazar gününden itibaren devam eden ateşkesin uzatılması için çalışmalar yapıldığı gündeme geldi.
Mısırlı aracıların, Gazze ve İsrail arasında gelip giderek ateşkesin sürdürülmeye çalışılması için uğraştıkları öğrenildi.
ÜRDÜNLÜ YETKİLİLER İLE GÖRÜŞECEK
Aracılar, aynı zamanda Batı Şeria’da Filistinlilerin lideri Mahmud Abbas ile görüştü.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin, Ürdünlü üst düzey yetkililer ile görüşerek çatışmaların yatışmasını ve Orta Doğu barış sürecini canlandırmanın yollarını değerlendireceği öğrenildi.