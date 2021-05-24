Euro
10.2317
-0.27%
Dolar
8.3863
-0.35%
Altın
507.92
-0.23%
Borsa
1.456
0.28%
Bitcoin
310.930
-0.12%
EXEN Coin
38.80
-8.72%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Birleşmiş Milletler, Gazze’ye yardım çağrısı başlatacak

    Devam eden ateşkes sürecinin uzatılmasına ilişkin Mısırlı aracıların, Gazze ve İsrail arasında gidip geldikleri öğrenildi. Ayrıca BM'nin, Gazze'de yardım çağrısı başlatacağı kaydedildi.
    • REUTERS
    • 24.05.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Birleşmiş Milletler, Gazze’ye yardım çağrısı başlatacak

    İsrail’in saldırıları nedeni ile Gazze’de birçok ev yıkıldı.

    Binlerce kişi evsiz kalırken, yüzlerce Filistinli yaşamını yitirdi.

    Koronavirüs gölgesinde yaşanan olaylar neticesinde uluslararası toplum, Gazze’ye yönelik adımlar atılması yönünde çalışmalarına başladı.

    Birleşmiş Milletler Filistinliler İnsani Yardım Koordinatörü Lynn Hastings, dün Gazze’ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

    KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEYE DEĞİNDİ

    Açıklamada, İsrail saldırılarının gölgesinde devam eden koronavirüs ile mücadele sürecine değinildi.

    Hastings, Birleşmiş Milletler’in koronavirüsün yayılma tehlikesinin bulunduğu yoğun nüfuslu Gazze'de zararı onarmak için yardım çağrısı başlatacağını duyurdu.

    Birleşmiş Milletler, Gazze’ye yardım çağrısı başlatacak #1

    ATEŞKESİN UZATILMASI GÜNDEME GELDİ

    Mısır’da, İsrail ile Hamas arasında pazar gününden itibaren devam eden ateşkesin uzatılması için çalışmalar yapıldığı gündeme geldi.

    Mısırlı aracıların, Gazze ve İsrail arasında gelip giderek ateşkesin sürdürülmeye çalışılması için uğraştıkları öğrenildi.

    Birleşmiş Milletler, Gazze’ye yardım çağrısı başlatacak #2

    ÜRDÜNLÜ YETKİLİLER İLE GÖRÜŞECEK

    Aracılar, aynı zamanda Batı Şeria’da Filistinlilerin lideri Mahmud Abbas ile görüştü.

    Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin, Ürdünlü üst düzey yetkililer ile görüşerek çatışmaların yatışmasını ve Orta Doğu barış sürecini canlandırmanın yollarını değerlendireceği öğrenildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir