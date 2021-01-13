Bitcoin şifresini unuttu, yanlış şifre girerse 220 milyon dolar kaybedecek

Bitcoin hesabının şifresini unutan bir Alman yazılımcının, şifresini doğru tahmin edebilmek için sadece iki hakkı kaldı. Thomas, tahmin haklarını yanlış kullanırsa 220 milyon dolarını kaybedecek.

San Francisco'da yaşayan Alman yazılımcı Stefan Thomas, 10 yıl önce 'Bitcoin Nedir?' adlı animasyonlu video hazırlayarak karşılığında tanesi ortalama 4 dolardan 7 bin 2 Bitcoin kazandı.

Thomas, son bir yılda Bitcoin'in yüzde 340 değerlenmesi ve şu sıralar 1 Bitcoin'in 40 binli rakamlara ulaşması ile milyoner oldu ancak şifreni hatırlamadığı için kazancına ulaşamıyor.

Bu hafta New York Times’a konuşan Thomas, şifresini unuttuğunu ve yaptığı 8 denemenin ardından hard diskinde yer alan elektronik cüzdanına erişebilmek için sadece iki şifre hakkı kaldığını belirtti.

"BİR PARÇA ÖNGÖRÜ, ON YILLIK PİŞMANLIĞI ENGELLEYEBİLİRDİ"

En yaygın olarak kullandığı sekiz şifre kombinasyonunu deneyen ancak sonuca ulaşamayan Tomas, "Yatağa uzanıp düşünürdüm, sonra yeni bir stratejiyle bilgisayara giderdim, işe yaramazdı ve yine çaresiz kalırdım." dedi.

"Umarım başkaları benim hatamdan ders çıkarır" diyen Thomas, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise "Acı verici bir anı. Umarım başkaları benim hatalarımdan ders çıkarabilir. Hala çalıştıklarından emin olmak için yedeklerinizi düzenli olarak test edin. Bir parça öngörü, on yıllık pişmanlığı engelleyebilirdi." ifadelerini kullandı.

​Thomas, bu iki hakkında da doğru şifreyi giremezse 220 milyon dolar değerindeki kripto parayı kaybedecek.

DÜNYA GENELİNDE KRİPTO PARALARIN YÜZDE 20'Sİ KAYIP

Dünyanın en yaygın kripto para birimi Bitcoin kullanıcıları, dijital şifrelerini unutması sonucu ciddi miktarda para kaybediyor.

2013 yılında, İngiltere'de yaşayan IT çalışanı James Howells, 7 bin 500 Bitcoin anahtarlarını içeren bir sabit diski yanlışlıkla çöpe atarak kazancını kaybetmişti.

O zamanlar kaybedilen Bitcoin'ler yaklaşık 4 milyon sterlin değerindeydi. Şimdi ise, 250 milyon dolardan fazla değere sahip olacaklardı.

Kriptopara veri şirketi Chainalysi'e göre, dünya genelinde kripto paraların yüzde 20’si cüzdanlara erişimin kaybedilmesi sebebiyle kayıp.