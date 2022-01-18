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    Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna’yı görüştü

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna krizini diplomatik yollarla çözme çağrısında bulundu.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 19:24
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    Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna’yı görüştü

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken ile Lavrov görüşmede 10 Ocak’taki Stratejik İstikrar Diyaloğu, 12 Ocak’taki NATO-Rusya Konseyi toplantısı ve 13 Ocak’taki Daimi Konseyi toplantıları ele aldı.

    SORUNUN DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜLMESİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

    Açıklamada, “Bakan, Ukrayna’da bulunan Rus askerlerinin bölgede yol açtığı gerilimin ortadan kaldırılması için sorunun diplomatik yollardan çözülmesinin önemini vurguladı. Blinken, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığını yineledi ve Avrupa’nın güvenliğine ilişkin herhangi bir tartışmanın, NATO müttefiklerini ve Ukrayna da dahil olmak üzere Avrupalı ortakları içermesi gerektiğinin altını çizdi” denildi.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in yarın Ukrayna'yı ziyaret edeceği bildirildi.

    Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna’yı görüştü #1

    Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna’yı görüştü #2


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