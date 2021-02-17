BM: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz koronavirüs aşısı gitmedi

Guterres, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını belirterek, 130'dan fazla ülkeye tek doz aşı gitmediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını belirterek, 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşı bile gitmediğini bildirdi.

"DAHA ÖLÜMCÜL OLABİLİR"

BM Güvenlik Konseyi'nde, koronavirüs salgınına ve aşıya eşit erişimin görüşüldüğü toplantıda konuşan Guterres, virüsün 'orman yangını' gibi yayılırsa sürekli mutasyona uğrayacağı, daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.

EKONOMİK İYİLEŞMEYİ ETKİLEYECEK

Guterres, salgının uzamasının ekonomik iyileşmeyi de geciktireceğine dikkat çekti. Ayıca, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel aşı programı COVAX'in desteklenmesi gerektiğini söyledi.

"SADECE 10 ÜLKE KULLANDI"

Guterres, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını vurgulayarak, "Kovid aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz dahi aşı bile gitmedi." diye konuştu.

ACİL DURUM ÇAĞRISI

Guterres, dünyanın küresel aşılama planına ihtiyacı olduğunun altını çizerek, G20 ülkelerine küresel aşılama planının uygulanması için acil durum görev gücü kurması çağrısı yaptı.

Acil durum görev gücünün aşı üretme kapasitesi olan tüm ülkeleri kapsaması gerektiğini dile getiren Guterres, bu hafta toplanacak G7 ülkeleri liderler zirvesinin gerekli mali kaynakları harekete geçirmede ivme yaratabileceğini kaydetti.