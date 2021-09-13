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- BM: Afganistan için 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık
BM: Afganistan için 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki Afganistan konulu uluslararası konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını bildirdi.
- AA
- 13.09.2021 - 18:42
- Güncelleme : 13.09.2021 - 19:14
İsviçre'nin başkenti Cenevre'de Afganistan konulu uluslararası konferans düzenlendi.
1,1 MİLYARLIK BAĞIŞ SÖZÜ
Konferansın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamalarda bulundu.,
Guterres, Afganistan için 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını duyurdu.