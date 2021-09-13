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    BM: Afganistan için 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki Afganistan konulu uluslararası konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını bildirdi.
    • AA
    • 13.09.2021 - 18:42
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 19:14
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    BM: Afganistan için 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık

    İsviçre'nin başkenti Cenevre'de Afganistan konulu uluslararası konferans düzenlendi.

    1,1 MİLYARLIK BAĞIŞ SÖZÜ

    Konferansın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamalarda bulundu.,

    Guterres, Afganistan için 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını duyurdu.

    BM: Afganistan için 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık #1

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