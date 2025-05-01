BM: Esad rejiminin ardından 1,4 milyondan fazla Suriyeli evine döndü

AA

Suriye'de uzun yıllara dayanan Esad rejimi sona erdi.

8 Aralık'ta devrilen rejimden sonra muhalifler, geçici hükümeti kurdu ve yeniden inşa sürecine başladı.

Bu süreçte Suriyelilerin evlerine dönüşü de sürüyor.

BM DÖNENLERİN SAYISINI AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) sosyal medya platformu X'teki hesabından, Suriyelilerin evlerine geri dönüşlerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Aralık 2024'ten bu yana yerinden edilmelerde kayda değer düşüş olduğu belirtilen raporda, Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra ülkeye dönüşlerin yoğunlaştığı vurgulandı.

1,4 MİLYON SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

"1,4 milyondan fazla Suriyeli, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana yıllarca süren yerinden edilmenin ardından evlerine geri dönüyor." ifadeleri kullanılan paylaşımda, Suriyeliler için umut olduğu ancak hayatlarını yeniden inşa etmelerinin kolay olmadığı belirtildi.

DÖNENLER İÇİN YARDIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Paylaşımda, ailelerin hayata yeniden başlamasına yardımcı olma çabalarının desteklenmesi çağrısında bulunulurken, Suriyelilerin barınma, sağlık, eğitim ve geçim gibi birçok alanda desteğe ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

"7,4 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ YERİNDEN EDİLMİŞ DURUMDA"

Suriye'ye yönelik insani yardım aktörlerine desteğin istikrar için önemli olduğunu vurgulayan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Celine Schmitt, "BMMYK'nin karşı karşıya olduğu ciddi fon kesintileri milyonlarca hayatı riske atıyor. Suriye'de yaklaşık 16,7 milyon kişi (nüfusun yaklaşık yüzde 90'ı), bir tür insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 7,4 milyondan fazla Suriyeli, hala ülke içinde yerinden edilmiş durumda." dedi.