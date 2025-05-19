BM: Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor...

7 Ekim 2023 yılından bu yana durmayan İsrail, binlerce masumu öldürdü.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail'in saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki zorla yerinden edilmelere ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

4 GÜNDE 97 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail'in tahliye talepleri nedeniyle Gazze'de sürekli yerinden edilmelerin yaşandığı kaydedilen paylaşımda, "Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi. İnsani yardım, asla insanların hareketini etkilemek için kullanılmamalı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, IOM'un, Gazze'de yerinden edilmiş topluluklara yardım etmek için ortaklarıyla birlikte hazır olduğuna işaret edilerek, "Hemen ateşkes sağlanmalı. Çalışmak için tam, güvenli ve sürdürülebilir erişime ihtiyaç duyuyoruz." denildi.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlamış, Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurmuştu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek.

İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıklamıştı.