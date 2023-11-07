BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de insani ateşkes çağrısını yineledi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de sivillerin öldürülmesinden derin endişe duyduğu belirtilerek, acilen insani ateşkes çağrısında bulunduğu kaydedildi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Bölgede ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızın her yer bombalanıyor.

Açıklanan son resmi verilere göre İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli hayatını kaybetti, en az 25 bin kişi yaralandı.

İnsani ateşkes çağrısını yineledi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcülüğü'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'e yönelik 7 Ekim'deki saldırıyı kınadığı anımsatılan açıklamada tüm rehinelerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Gazze'de sivillerin öldürülmesinden ve Gazze'deki insani felaketten derin endişe duyuyor" ifadeleri kullanıldı.

"Genel Sekreter acilen insani ateşkes sağlanması çağrısını yineliyor" vurgusu yapılan açıklamada sivillerin çok büyük bedel ödediği kaydedildi.