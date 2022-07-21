BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılını görüşmek üzere İstanbul’u ziyaret edecek

BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılını görüşmek üzere İstanbul’u ziyaret edecek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracı için Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul’u ziyaret edecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde sona gelinmiş olabilir.

Her ikisi de büyük küresel buğday tedarikçileri olan Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılı ile başlayan savaş küresel gıda fiyatlarını artırdı ve uluslararası bir gıda krizine neden oldu.

20 milyon ton tahıl mahsur kaldı

Savaş, nedeniyle Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl ihracatı dururken, 20 milyon ton tahıl Odesa Limanı’ndaki silolarda mahsur kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracı için Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul’u ziyaret edeceğini bildirdi.

"Durum biraz değişken"

Türkiye’nin ev sahipliğinde devam eden görüşmelere değinen Haq, "Durum biraz değişken, bu yüzden anlaşmanın ne zaman imzalanacağını gerçekten söyleyemem. Henüz tam olarak orada değiliz." dedi.

"BM ve Türkiye tahıl konusunda arabulucu"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varma konusunda umutlu olduğunu ve görüşmelerin iyi gittiğini ifade etti.

İHA'nın haberine göre BM ve Türkiye, Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden ihracatını yeniden başlatmak ve Rusya’dan tahıl ve gübre sevkiyatlarını kolaylaştırmak için arabuluculuk yapıyor.