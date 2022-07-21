Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
405.944
-1.31%
BTXN Coin
11.19
34.01%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılını görüşmek üzere İstanbul’u ziyaret edecek

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracı için Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul’u ziyaret edecek.
    • 21.07.2022 - 20:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılını görüşmek üzere İstanbul’u ziyaret edecek

    Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde sona gelinmiş olabilir.

    Her ikisi de büyük küresel buğday tedarikçileri olan Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılı ile başlayan savaş küresel gıda fiyatlarını artırdı ve uluslararası bir gıda krizine neden oldu.

    20 milyon ton tahıl mahsur kaldı

    Savaş, nedeniyle Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl ihracatı dururken, 20 milyon ton tahıl Odesa Limanı’ndaki silolarda mahsur kaldı.

    Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracı için Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul’u ziyaret edeceğini bildirdi.

    "Durum biraz değişken"

    Türkiye’nin ev sahipliğinde devam eden görüşmelere değinen Haq, "Durum biraz değişken, bu yüzden anlaşmanın ne zaman imzalanacağını gerçekten söyleyemem. Henüz tam olarak orada değiliz." dedi.

    "BM ve Türkiye tahıl konusunda arabulucu"

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varma konusunda umutlu olduğunu ve görüşmelerin iyi gittiğini ifade etti.

    İHA'nın haberine göre BM ve Türkiye, Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden ihracatını yeniden başlatmak ve Rusya’dan tahıl ve gübre sevkiyatlarını kolaylaştırmak için arabuluculuk yapıyor.

    BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılını görüşmek üzere İstanbul’u ziyaret edecek #1

    BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılını görüşmek üzere İstanbul’u ziyaret edecek #2


    İlginizi Çekebilir

    24 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
    Gündem

    24 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Yapay zeka ile kazanmaya başla
    Metabot

    Yapay zeka ile kazanmaya başla

    Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Futbol

    Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Görüş Bildir