Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert Irak'taki son gelişmeleri görüştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert'i ağırladı.

Merkezi Bağdat yönetimi ile IKBY yönetimi arasındaki sorunların ele alındığı görüşmede Irak'taki son gelişmeler gündeme getirildi.

BM HAZIR

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, "İki tarafın kabul gördüğü ve bütün Iraklıların çıkarını sağlayan kapsamlı ve köklü bir çözüm sağlanması için hazırız." ifadelerine yer verdi.

PEŞMERGE İLE IRAK ORDUSU İLİŞKİLERİ

İki taraf arasındaki sorunlara anayasa temeline dayalı kalıcı bir çözüm üretmek için Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmelerin devam ettiğini bildiren IKBY Başbakanı Barzani, IKBY dışındaki bölgelerde Peşmerge güçleriyle Irak ordusu arasında güvenlik koordinasyonunun aktifleştirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

BM, Irak'ta kalıcı çözüm için yardıma hazır - VİDEO



ANLAŞMAZLIKLAR PETROL GELİRİ ÜZERİNE

Bağdat ile Erbil arasında başta petrol gelirinin paylaşımı ve memurlarını maaşları olmak üzere bazı anlaşmazlıklar bulunuyor.