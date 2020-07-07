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- BM, Irak'ta kalıcı çözüm için yardıma hazır
BM, Irak'ta kalıcı çözüm için yardıma hazır
- İHA
- 07.07.2020 - 18:05
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert'i ağırladı.
Merkezi Bağdat yönetimi ile IKBY yönetimi arasındaki sorunların ele alındığı görüşmede Irak'taki son gelişmeler gündeme getirildi.
BM HAZIR
Görüşmenin ardından yapılan açıklamada BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, "İki tarafın kabul gördüğü ve bütün Iraklıların çıkarını sağlayan kapsamlı ve köklü bir çözüm sağlanması için hazırız." ifadelerine yer verdi.
PEŞMERGE İLE IRAK ORDUSU İLİŞKİLERİ
İki taraf arasındaki sorunlara anayasa temeline dayalı kalıcı bir çözüm üretmek için Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmelerin devam ettiğini bildiren IKBY Başbakanı Barzani, IKBY dışındaki bölgelerde Peşmerge güçleriyle Irak ordusu arasında güvenlik koordinasyonunun aktifleştirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
BM, Irak'ta kalıcı çözüm için yardıma hazır - VİDEO
ANLAŞMAZLIKLAR PETROL GELİRİ ÜZERİNE
Bağdat ile Erbil arasında başta petrol gelirinin paylaşımı ve memurlarını maaşları olmak üzere bazı anlaşmazlıklar bulunuyor.