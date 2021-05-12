BM: İsrail ve Filistin tam ölçekli savaşa sürükleniyor

BM: İsrail ve Filistin tam ölçekli savaşa sürükleniyor

Birleşmiş Milletler temsilcisi Wennesland, Gazze'de İsrail yıkımına ilişkin "tüm tarafları" sükunete çağırdı. Wennesland'ın "savaş" konusundaki uyarısı, sosyal medyada tepki çekti.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de masum sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Son saldırılarda 35 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

"SAVAŞA DOĞRU SÜRÜKLENİYORUZ"

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ve Filistin'in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısı yaptı.

Wennesland, Twitter hesabından "Yangını derhal söndürün, tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz." açıklamasında bulundu.

"TÜM TARAFLAR..."

Tüm tarafların gerginliği azaltma sorumluluğu taşıdığını ifade eden Wennesland, "Gazze'de yıkıma sürükleyen savaşın bedelini halk ödüyor." değerlendirmesi yaptı.

MESAJI TEPKİ ÇEKTİ

Wennesland'ın "tüm taraflar" ifadesini kullanması ve "tam ölçekli savaş" konusundaki uyarısı, sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çekti.

BM temsilcisine yanıt veren kullanıcılar, tepkilerini "Filistinlilerin silahlı kuvvetleri mi var? Nasıl savaş olabilir?", "BM neden Kudüs'e barış gücü göndermiyor?" şeklinde dile getirdi.

KUDÜS'TEKİ GERGİNLİK

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.