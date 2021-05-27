BM: İsrail'in Gazze saldırıları savaş suçu sayılabilir

Bachelet, Gazze'ye ölümcül saldırıların orantısız olduğu gösterilirse bu durumun savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye kanlı saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler'den (BM) açıklama geldi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.

"ORANTISIZ BULUNURSA..."

Konseyin özel oturumunda konuşan Bachelet, "Orantısız bulunursa, bu tür saldırılar savaş suçu teşkil edebilir." dedi.

İsrail ile ilgili net ifadeler kullanmadığı görülen Bachelet, Gazze'den İsrail'e "ayrım gözetmeyen roketlerden" kaçınılmasını istedi.

"MUAF TUTMAZ"

Bachelet, askeri unsurların sivil yerleşim bölgelerine yerleştirilerek saldırıların buradan başlatılmasının da uluslararası insani hukukun ihlali olduğunu belirterek, "Bununla birlikte, bir tarafın eylemleri diğerini uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinden muaf tutmaz." ifadesini kullandı.

BM'NİN RAPORU

BM İnsan Hakları Komiseri Bachelet, bölgede tansiyonun İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere sert müdahalesinin ardından başladığını, daha sonra gerginliğin işgal altındaki Filistin topraklarına ve İsrail geneline sıçradığına dikkati çekti.

Kendi kayıtlarına göre, Gazze'de İsrail'in 63'ü çocuk 242 Filistinliyi öldürdüğünü belirten Bachelet, binlerce Filistinlinin yaralandığını ve 74 bin kişinin de yerinden edildiğini kaydetti.

Bachelet, Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'da 5'i çocuk 28 Filistinlinin İsrail güçlerince öldürüldüğünü, Hamas ve diğer Filistinli gruplar tarafından fırlatılan roketler sonucu da 10 İsrail vatandaşının öldüğünü belirtti.

Konseyin özel oturumunda, Pakistan ve Filistin'in ortaklaşa sunduğu karar tasarısı müzakere edilmesi ve oylanması bekleniyor.

İsrail saldırılarından korkan kızlarını sakinleştirmeye çalışan Gazzeli baba hayatını kaybetti ViDEO