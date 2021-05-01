BM: Myanmar’da devlet işleyişi durma noktasında

Ülkede 1 Şubat’ta yaşanan darbeye karşı uluslararası toplu bir yanıt verilmediğini söyleyen özel elçi Burgener, devlet işleyişinin durma noktasına geldiğini kaydetti.

1 Şubat askeri darbesi ardında, Myanmar’da sular durulmuyor.

6 Şubat tarihinden itibaren darbe karşıtı halk meydanlara inerek eylem yapmaya başladı.

Protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce sivil öldü.

Birleşmiş Milletler Myanmar Özel Elçisi Christine Schraner Burgener, Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, darbeye toplu bir uluslararası yanıt verilmemesi nedeniyle ülkede şiddetin tırmandığını, devlet işleyişinin durma noktasına geldiğini ifade etti.

“EL YAPIMI PATLAYICI CİHAZLAR KULLANILDI”

Burgener, şu ifadeleri kullandı:

"Toplu bir uluslararası tepki olmadığı için şiddet olaylarında artış oldu. Protestolarda el yapımı patlayıcı cihazların kullanıldığı bildirildi.

Ordunun baskısının bir parçası olarak devam eden ölümcül güç kullanımına, nedensiz gözaltılar ve işkenceler devam ederken devletin genel işleyişi durma riski ilke karşı karşıya."





"ÖRGÜTLER SİLAH KULLANMA EĞİTİMİ VERİYOR"

Ayırca bölgeden, siviller ve çoğu kentsel kesimden olan öğrencilerin etnik silahlı örgütler tarafından nasıl silah kullanacakları konusunda eğitildiğine dair haberler geldiğini ifade etti.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Burgener tarafından Güvenlik Konseyi'ne sunulan gözlemci raporlarında, Myanmar’da 1 Şubat’ta gerçekleştirilen askeri darbeden bu yana ülke genelinde demokrasi yanlısı protestolar devam ettiği bildirildi.

3 BİN 400’DEN FAZLA GÖZLATI

Ülke genelinde en az 759 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü ve darbeye karşı çıkan 3 bin 400'den fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.