BM raporu: Suriye'de evine dönenlerin sayısı belli oldu

AA

Suriye'de uzun yıllara dayanan Esad rejimi sona erdi.

8 Aralık'ta devrilen rejimden sonra muhalifler, geçici hükümeti kurdu ve yeniden inşa sürecine başladı.

Bu süreçte Suriyelilerin evlerine dönüşü de sürüyor.

ÜLKE İÇİNDE 750 BİN KİŞİ EVİNE DÖNDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), ülke içinde yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşüyle ilgili rapor yayımladı.

Raporda, "Kasım 2024'ten bu yana, ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 750 bin kişi evlerine döndü. Ancak 14 yıllık savaştan yeni kurtulan ülke içinde yaklaşık 7 milyon kişi hala yerinden edilmiş durumda." ifadeleri kullanıldı.

Aralık 2024'ten bu yana yerinden edilmelerde kayda değer düşüş olduğu belirtilen raporda, Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra ülkeye dönüşlerin yoğunlaştığı vurgulandı.

YURT DIŞINDAN DÖNENLERİN SAYISI 571 BİN

Ocak 2024'ten bu yana 571 bin 388 kişinin yurt dışından Suriye'ye döndüğünü bildirilen raporda, Kasım 2024'ten sonra ülkeye dönen Suriyeli mültecilerin sayısının 259 bin 745 olduğu kaydedildi.

DÖNENLERİN YÜZDE 22'Sİ TÜRKİYE'DEN

Raporda, ülke dışından dönen Suriyelilerin yüzde 50'sinin Lübnan, yüzde 22'sinin Türkiye ve yüzde 13'ünün Irak'tan geldiği bildirildi.

Raporda görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Genel Müdürü Amy Pope, Suriye'de büyük bir insani krizin sürdüğünü ve ihtiyaçların çok büyük olduğunu ifade etti.

Pope, IOM'un, bu iyileşme sürecinde Suriye halkına destek verdiğini, dönüşlerle ilgili veri toplamanın ve analiz yapmanın da bunun bir yolu olduğunu kaydetti.